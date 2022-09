O FC Porto celebra 129 anos esta quarta-feira e o treinador Sérgio Conceição aproveitou a ocasião para deixar um mensagem de parabéns e de também de ambição.

«Mais um ano de desafios, exigência e ambição. Do nosso lado, damos tudo para que seja mais um ano de vitórias e conquistas. Orgulho em fazer parte da história deste clube», escreveu o técnico de 47 anos.

Após a paragem para as seleções, o FC Porto prepara-se para voltar a competir na Liga frente ao Sporting de Braga, na próxima sexta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão, no Porto. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.