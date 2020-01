O médio do FC Porto, Danilo, vai seguir na comitiva azul e branca para Lisboa, onde os dragões defrontam o Sporting, na 15.ª jornada da Liga, este domingo.

«O Danilo está melhor, vai estar convocado, vamos ver amanhã sua utilização ou não», respondeu Conceição, este sábado, em conferência de imprensa, sobre o único jogador que, até ao momento, apresenta problemas físicos no plantel.

Na quinta-feira, o FC Porto deu conta de uma «inflamação no joelho direito» do internacional português, que o tirou dos dois últimos treinos, no que configurou a única ausência por motivos físicos, de acordo com o boletim clínico do clube.

O Sporting-FC Porto joga-se às 17h30 deste domingo, em Alvalade.