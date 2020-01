Otávio está a fazer a melhor temporada desde a chegada ao FC Porto. Principalmente pela ausência de lesões e estabilidade nas presenças no onze inicial [23 em 28 jogos oficiais nesta campanha].



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pronunciou-se sobre essa mudança do médio brasileiro.



«A diferença maior está nos comportamentos do atleta: percebeu que em alta competição não se pode facilitar nada. Até pela quantidade de jogos que temos, basta lembrar que o ano passado fizemos 57. A intensidade e a velocidade são maiores, a exigência é muita.»



Após enquadrar a situação, o treinador azul e branco deu mais exemplos comportamentos sobre as alterações em Otávio. Dentro e fora do campo.



«Agora vamos jogar 71 horas depois do jogo com Varzim. O jogador tem de se preparar. Não é só treinar e ir para casa. Tem de haver essa mentalidade. Se isso acontecer há mais regularidade e consistência. Acho que foi isso que aconteceu com o Otávio.»



