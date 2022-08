O FC Porto triunfou em Vizela quase no último suspiro graças a um golo de Iván Marcano. No final do encontro, Sérgio Conceição esteve à conversa com Gabriel Veron, reforço contratado nesta janela de transferências ao Palmeiras.



Na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Sporting, o técnico dos dragões revelou o teor da conversa que teve com o internacional jovem pelo Brasil.



«Ele tem essas caracteristicas [de aparecer em zona frontal]. O Veron um jogador bastante rápido e tem um timing fantástico de ataque à profundidade. Nesse primeiro lance, recordo-me muito bem, ele esperou bem e de uma forma inteligente pelo passe atrasado do João Mário. É trabalho que estamos a fazer. Depois, se há intenção de fazer, fico satisfeito», começou por dizer.



«Quando tentam fazer coisas diferentes com os tais 'vicíos'... Se posso fazer um passe com a parte de dentro do pé, não vou fazer de sola. Fica mais bonito do Brasil, mas aqui e em todo o lado é menos eficaz. Era nesse sentido que estava a falar com ele. Fez-me lembrar uma outra situação que tive com outro jogador. Não vou dizer quem. Mas estamos a falar de um lance em que o Veron podia isolar o Galeno quando estava 0-0 e precisávamos de fazer um golo para ganhar o jogo. Quis fazer um passe à brasileiro, à futsal. Fica bonito de ver, mas não é tão eficaz. É preciso perceber que todos os momentos são importantes para ganhar jogos», acrescentou.



Recrutado por cerca de dez milhões de euros, Veron já participou em três jogos pelo FC Porto e ainda procura o primeiro golo com a camisola azul e branca.



O FC Porto-Sporting joga-se este sábado, às 20h30, no Dragão e vai ser apitado por Nuno Almeida.