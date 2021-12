O aumento do número de casos de covid-19 nas últimas semanas e o surgimento de uma nova estirpe do vírus fez elevar o nível de alerta no combate à pandemia.

No passado fim de semana, o Belenenses entrou em campo contra o Benfica com apenas nove jogadores, a Liga já decretou o adiamento do Moreirense-Tondela (13.ª jornada) e o mesmo poderá acontecer com o Vizela-Belenenses, também no próximo fim de semana.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Portimonense, o treinador do FC Porto assumiu que foi transmitida uma nova mensagem de sensibilização à equipa azul e branca.

«Ainda hoje [quinta-feira] tivemos uma conversa no balneário com o departamento médico e a responsabilidade tem de ser grande por parte de toda a gente. Temos de saber viver com isso e, se não formos responsáveis, podemos ficar sem alguns elementos de um momento para o outro. Temos de viver com máxima responsabilidade e com a perceção de que todos os cuidados são poucos para nos mantermos aptos para uma vida normal. Mas não é só no futebol: é preocupante para a sociedade e temos de saber lidar da melhor forma com isso», referiu Sérgio Conceição.