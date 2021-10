Na antevisão ao dérbi da Invicta, frente ao Boavista, Sérgio Conceição recordou a derrota com o Santa Clara (3-1), que ditou o afastamento da final-four da Taça da Liga. O técnico do FC Porto frisou que não gosta de perder independentemente da competição.



«Não sei que adeptos gostam de perder. Eu não gosto nada de perder independentemente da competição. Queremos sempre ganhar. Se virmos o nível de importância do campeonato e da Taça de Portugal, entendo a questão [se é uma derrota mais fácil de aceitar]. Poderíamos e deveríamos ter feito mais para não sairmos da Taça da Liga», começou por dizer.



«Foi também um jogo em que as coisas correram todas num sentido negativo. Tínhamos um jogador de fora num lance em que considero que havia falta. Esse jogador [Grujic], importantíssimo na zona onde entrou a bola, não estava. A partir daí não estivemos à altura. O jogo teve muita coisa má, perdemos por isso mesmo e já analisámos. Não adianta mais. Esse já passou. [...] Tivemos seis ou sete ocasiões claras de golo para não perder o jogo. Mas temos noção de que o Santa Clara pelo que fez mereceu ganhar», acrescentou ainda.



O dérbi entre FC Porto e Boavista, da décima jornada da Liga, está agendado para este sábado, às 17h00, no Dragão.