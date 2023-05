O FC Porto para para a derradeira jornada da Liga a dois pontos do líder Benfica e a precisar de derrotar o V. Guimarães e esperar por uma derrota caseira dos encarnados diante do já despromovido Santa Clara.

O cenário está longe de ser o mais favorável, Sérgio Conceição sabe-o, mas duas palavras bastaram para sintetizar a confiança relativa dos dragões no título: «Sim, acredito», afirmou na antevisão ao duelo da 34.ª jornada.

«Vocês já me conhecem. Posso ser um bocadinho repetitivo, mas a confiança não tem a ver com adversários ou qualquer tipo de situação que se possa pensar. Tem a ver com o que adquirimos diariamente, com o nosso trabalho. Por volta das 20 horas saberemos quem é o campeão. É isso que temos de fazer: focados e concentrados no nosso jogo», disse, sem querer falar sobre o Benfica-Santa Clara e de quem, entre azuis e brancos e encarnados, mais merece ser campeão, não obstante o sorriso que a pergunta lhe deixou no rosto.

«Estamos a fazer o nosso trabalho. Amanhã saberemos o que vai acontecer. Isto de merecer ou não merecer... não há mais nada a dizer», referiu.

Sobre o jogo com o V. Guimarães, Conceição elogiou o momento do adversário. «Espero um jogo competitivo perante uma equipa que vem de quatro vitórias consecutivas. Nós também estamos num bom momento a todos os níveis. Conseguimos levar o campeonato até à ultima jornada. (...) Espero que o Vitória faça um jogo dentro do que tem feito nos últimos jogos e que o FC Porto esteja à altura. Vai ser um jogo difícil e teremos de estar muito concentrados para ganhar os três pontos», rematou.