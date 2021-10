O valor da renovação de Otávio com o FC Porto foi um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, na véspera do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal ante o Sintrense.



Ora, em conversa com o Maisfutebol, o empresário do jogador revelou que este lhe ligou depois de os valores terem sido tornados públicos. Israel Oliveira referiu ainda que o valor descrito no Relatório e Contas do dragões é referente ao vencimento do internacional português.



Questionado sobre o tema, Conceição respondeu de forma curta e direta: «Esses assuntos não entram no balneário.»



O técnico dos azuis e brancos esclareceu ainda que há quatro indisponíveis para o encontro da prova rainha, além do castigado Taremi.



«O Mbemba está fora do jogo. Já o Otávio está melhor. É impossível para o Díaz, Uribe e Corona estarem no jogo nesta data FIFA. Só chegam cá no sábado», adiantou.



Lembre-se que o novo vínculo de Otávio custará, de acordo com o Relatório e Contas, 16.945.662 milhões de euros ao FC Porto.