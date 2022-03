Pouco depois da hora de jogo, Sérgio Conceição lançou no jogo contra o Tondela Fábio Vieira e Francisco Conceição e minutos depois, Galeno. Os três jogadores que saltaram do banco acabaram por marcar três dos quatro golos dos dragões diante da formação beirã.



No final do encontro, o técnico dos azuis e brancos explicou o que pretendeu com a entrada dos três atletas.



«Os jogadores estão presentes no balneário ao intervalo e percebem o que queremos e o que retificámos. Estávamos a dar referências ao adversário na primeira parte e o Tondela sentia-se confortável no processo defensivo. Era fácil de identificar o que tínhamos de fazer para provocar mais situações de perigo. Foi isso que foi pedido. Os jogadores que entraram, deram isso ao jogo. O Francisco e o Galeno são fortes no um contra um e normalmente ficam largos e exploramos essa largura. O Fábio Vieira sai muito daquele espaço e os centrais tiveram outras dificuldades. Correu bem, mas não da minha parte, mas pela forma como eles entraram e se sentiram importantes Dentro das características deles, decido utlizar um ou outro. A aceitação de ter de entrar e dar alguma coisa à equipa é que é fundamental», esclareceu, em conferência de imprensa.



Taremi foi o autor do outro golo portista contra o Tondela, além dos já referidos Fábio Vieira, Galeno e Francisco Conceição.