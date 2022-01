A semana que antecedeu o Estoril-FC Porto ficou marcada pelos muitos casos de covid-19 que afetaram a preparação da equipa da região de Lisboa e levou-a mesmo a solicitar o adiamento da partida da 17.ª jornada da I Liga.

Alegando constrangimentos de calendário, os azuis e brancos recusaram o pedido dos estorilistas e Sérgio Conceição abordou o assunto e remeteu para a alteração recente aos regulamentos. «Eu sou treinador de futebol e não decido nada disso. Quem decide haver jogo ou não são a Liga e a DGS. Mas houve uma reunião há pouco tempo em que estiveram todos os clubes e o que ficou acordado foi haver um número mínimo de jogadores [n.d.r.: 13, entre os quais pelo menos um guarda-redes] e os regulamentos são para respeitar», vincou o treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo deste sábado.

Conceição lembrou que, tal como o adversário, também os dragões não vão apresentar-se em campo nas condições ideais, apesar de não terem qualquer caso ativo de covid-19 no plantel. «Se calhar temos mais baixas do que o próprio Estoril. Vários jogadores lesionados, jogadores na CAN. Estamos aqui para respeitar os regulamentos. Vamos a jogo, se calhar, nem com o número completo de jogadores para o banco», referiu.

O treinador do FC Porto deixou ainda elogios ao Estoril pela época que em vindo a realizar e que se traduz, para já, num quinto lugar na Liga. «É um adversário que tem feito um excelente campeonato. Vem com os mesmos hábitos do ano passado, onde fez um campeonato exemplar. Subiu de divisão e este ano deu continuidade a isso. Tem três derrotas na Liga, é uma equipa muito bem trabalhada e que não sofre muitos golos. Espera-nos um jogo díficil, também na preparação do mesmo porque não sabemos que jogadores vão entrar de início. Mas estamos focados nas nossas dinâmicas para chegar ao Estoril e ganhar o jogo, que é mais uma batalha importante», apontou.