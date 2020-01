À margem da cerimónia de homenagem a José Maria Pedroto, falecido há 35 anos, Pinto da Costa considerou Conceição o mais parecido com o histórico técnico.



«Nunca tivemos um treinador, e eu convivo e convivi quase diariamente com todos eles... não encontro nenhum com o espírito mais parecido com o de José Maria Pedroto», disse o presidente dos dragões, em declarações aos jornalistas.



Além de Pedroto e Conceição, Artur Jorge, Ivic, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, António Oliveira, Fernando Santos, Octávio Machado, José Mourinho, Víctor Fernández, Del Neri, Couceiro, Co Adrianse, Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Luís Castro, Lopetegui, José Peseiro e Nuno Espírito Santo foram os outros treinadores que passaram pelo Dragão durante a presidência de Pinto da Costa.



Todo o noticiário de FC Porto



Entretanto o atual treinador dos azuis e brancos lembrou Pedroto, revelando que este sempre foi «uma referência pessoal e profissional».



«José Maria Pedroto, hoje e sempre uma inspiração. Uma referencia pessoal e profissional, que nos sirva de exemplo de dedicação ao trabalho e à nossa causa comum. Unemo-nos em torno dos nossos símbolos, juntos chegaremos onde queremos», escreveu.

RELACIONADOS FC Porto já vende bilhetes para Moreira de Cónegos