Conceição e os festejos no avião: «Em outros lados era motivo de festa diária»

Depois da goleada ao Club Brugge, o FC Porto celebrou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no avião. Os dragões ficaram a saber da presença entre as 16 melhores equipas da Europa após o empate no encontro entre o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen.



O presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, emocionou-se durante as celebrações pelo passagem e os jogadores não esconderam a felicidade assim como o próprio Sérgio Conceição. Esta sexta-feira, na véspera do encontro com o Santa Clara, o técnico explicou o motivo dos festejos na viagem para a Invicta.



«Os jogos são todos decisivos. O festejo teve que ver com o que foi um objetivo traçado. Não festejo vitórias, mas festejei a passagem aos oitavos, que era um dos nossos objetivos. O grupo de trabalho está consciente de que ganhámos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma. A Champions ainda não acabou, ainda vamos ter mais um jogo. A pressão e a obrigatoriedade de ganhar estão sempre presentes independentemente de estarmos ou não apurados. Mas o mais importante é o jogo contra o Santa Clara e depois vamos pensar no Atlético. Temos obrigação de ganhar o jogo», justificou, em conferência de imprensa.



Mais tarde, durante a conversa com os jornalistas, Conceição respondeu a uma questão sobre o facto de só haver uma equipa espanhola nos oitavos de final da Champions enquanto Portugal pode ter três equipas nessa fase e deixou uma 'bicada' aos rivais.



«Podíamos ficar algum tempo aqui, mas temos um avião para apanhar daqui a pouco. Acho que é pela qualidade das equipas técnicas e dos próprios jogadores. É um conjunto de situações que faz com que o FC Porto tenha quatro passagens aos 'oitavos' em seis anos. É assinalável. Se calhar em outros lados era motivo para festa diária e permanente ao longo do ano. Festejamos momentaneamente como expliquei. Só estamos a honrar o que é a história do FC Porto, um clube habituado a estar presente na melhor prova de clubes do mundo e a dar respostas positivas», atirou.

O FC Porto joga, às 15h30 deste sábado, nos Açores, contra o Santa Clara, numa partida da 11.ª jornada da Liga.