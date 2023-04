O Boavista e Petit merecem bastantes elogios de Sérgio Conceição na véspera do dérbi da Invicta. O técnico dos dragões enalteceu a qualidade coletiva e individual dos axadrezados e lembrou que estes têm «o melhor ataque» da Liga depois dos quatro primeiros classificados.



«Não podemos adivinhar qual será a estratégia do nosso adversário. Vimos os jogos anteriores e os comportamentos que teve, além do sistema base que usou. Vimos também o comportamento da equipa nos jogos fora e quando esteve por cima ou não do marcador. Olhámos para tudo. Houve uma evolução no trabalho do Petit. As equipas do Petit têm mais bola do que tinham no passado. O Boavista joga bem e é uma equipa ofensiva. Tirando os quatro primeiros, o Boavista é a equipa com mais golos», destacou, em conferência de imprensa.



«Vê-se pelos jogadores que têm em campo. O Seba Pérez, o Bruno Lourenço, enfim. Tem dois laterais muito interessantes e o Makouta, um médio com muita mobilidade e que gosta de ter bola. É uma equipa positiva. Temos de contrariar isso dentro do que somos como equipa. Não vamos fugir às nossas características para demonstar a organização defensiva do Boavista. Há várias formas de chegar à baliza contrária. O importante é sermos eficazes», acrescentou.



O técnico dos campeões nacionais fez ainda uma reflexão da prestação na Liga e lamentou a ineficácia em alguns momentos. «Sem me alongar muito, não temos sido tão eficazes. Criámos muitas situações e em alguns jogos não fomos tão eficazes, isso custou-nos pontos», disse.



Conceição destacou ainda o «equilíbrio em posse» como um dos aspetos nos quais o FC Porto terá de ser «forte» na partida com o Boavista.



«Temos de estar atentos aos ataques rápidos. É um dos pontos fortes do Boavista e é preciso haver equilíbrio. É verdade que projetamos muito os laterais e nesse caso, é importante que um médio fique mais posicional e que os centrais estejam atentos. Podemos também projetar os médios e os laterais ficarem mais baixos. Somos mais eficazes se metermos muita gente na frente porque estamos mais preparados para reagir à perda. Não só com o Boavista, mas em todos os jogos, independentemente da supremacia que possamos ter, temos de estar sempre atentos à perda», frisou.



O Dragão tem lotação esgotada para o dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista, agendado para as 18h00, deste domingo.