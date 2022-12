Está a chegar o Natal e é a altura em que os clubes reforçam as suas ações de solidariedade, como aconteceu esta segunda-feira com o FC Porto, com Sérgio Conceição, Fábio Cardoso e Mehdi Taremi a envolverem-se numa calorosa visita ao Centro de Reabilitação do Norte (CRN).

O treinador e os dois jogadores distribuíram sorrisos e autógrafos entre os funcionários, pacientes e respetivos familiares da instituição que tem sede em Vila Nova de Gaia.

«É extremamente importante, porque estamos num espaço que tem muitas crianças que sentem muito estas visitas, como nós também sentimos. Nós, falo das figuras mais mediáticas, acho que nos faria bem fazer isto durante o ano todo», destacou no final um sorridente Sérgio Conceição.

Fábio Cardoso também fala numa «iniciativa muito positiva». «É muito importante, não só para as crianças como também para nós. Devíamos fazer isto mais vezes, porque dá-lhes força a eles e dá-nos força a nós. É sempre bom conhecer a realidade e saber como podemos ajudar, porque temos todo o gosto em fazê-lo, em dar ânimo e força nos momentos bons e menos bons», destacou o central.

Mehdi Taremi acabou de chegar do Mundial, mas diz que é sempre bom retribuir o apoio que a equipa recebe ao longo do ano. «Isto é o melhor que fazemos. Recebemos apoio das pessoas durante os jogos, mas a maioria dos nossos adeptos está fora dos estádios. Estas pessoas vibram connosco através da televisão e estamos-lhes muito gratos por isso», referiu também o goleador iraniano.