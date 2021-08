Na véspera da visita à Madeira, onde vai defrontar o Marítimo, Sérgio Conceição foi convidado a explicar o que aconteceu nos instantes finais do jogo contra o Famalicão. Após Zaidu ter perdido a bola e de o Famalicão ter alcançado o empate, o técnico dos dragões ficou visivelmente irritado e teve um diálogo mais aceso com o diretor-geral, Luís Gonçalves.



Ora, o treinador teve oportunidade de esclarecer o sucedido e de comentar a chegada de Wendell, reforço que vai competir com Zaidu por um lugar no lado esquerdo da defesa.



«Isto não é o Futebol Clube Sérgio Conceição, é o FC Porto. O que posso sugerir, em conversa com o presidente, é um ajuste no plantel. O jogador não vem para jogar no meu quintal, já tenho muitos filhos. Qualquer um pode ir a minha casa ter uma boa refeição, mas nada mais do que isso. Queria contar com jogadores de nível de seleção, mas temos perceber a nossa realidade. O engenheiro Luís Gonçalves falou-me do Wendell, mas não foi esta semana. Foi há mais de um mês», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O que se passou em Famalicão é a frustração de um treinador que sofre o empate depois de um jogo em que a sua equipa fez o suficiente para ganhar. Sofremos um golo de bola parada e outro para lá dos 90 minutos. Foi a frustração por ter sofrido. Nos dias a seguir ao jogo, falei com os jogadores. Eu também cometo erros, fazem parte da vida e do nosso trabalho. Há que assumi-los, trabalhá-los e corrigi-los. É mais fácil estar num painel de televisão a falar, mas eu acho mais divertido viver as emoções fortes do jogo. Ainda assim, não justifica a imagem que se viu. O engenheiro Luís Gonçalves trabalha comigo há quatro anos e temos uma relação fantástica. Comungamos das mesmas ideias em alguns pontos, nomeadamente no amor ao FC Porto, na dedicação, ambição e determinação em fazer mais e melhor. O clube é muito exigente comigo tal como os adeptos, eu sou exigente com o grupo de trabalho e o engenheiro Luís Gonçalves é exigente com quem trabalha com ele. Portanto, isso justifica um pouco o que se passou em Famalicão», justificou.



Por outro lado, Sérgio Conceição recusou falar sobre a expulsão de Rodrigo Conceição que, segundo o técnico do Moreirense, João Henriques, pagou pelo sobrenome que tem.



«O Rodrigo é jogador do Moreirense. São situações que não devo comentar. Não tem nada que ver com o jogo de amanhã que é o que mais me importa», atirou.