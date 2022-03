Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão após a goleada ao Tondela (4-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Na antevisão disse que as equipas que precisam de pontos e que estão em situações difíceis, organizam-se bem e dificultam a vida aos adversários. Verificou-se isso na primeira parte. O Tondela apresentou-se em 5-3-2 com oito jogadores no corredor central, basculou de forma forte e rápida. Com muita gente por dentro não fomos inteligentes em descobrir o espaço.



O lance do penálti é um exemplo do que foi trabalhado e pedido aos jogadores. Houve circulação à largura e encontrámos o espaço para situações de cruzamento e de entrar na organização do Tondela.



Tivemos duas ou três ocasiões de golo até ao penálti, mesmo não estando a fazer um jogo fantástico. Pareceu-me que os jogadores estavam a jogar na sua zona de conforto e não estavam a fazer o que o jogo pedia. Retificámos ao intervalo e entrámos bem na segunda parte. Com expulsão e com a entrada dos reforços que vieram do banco, tivemos oportunidade para explorar mais o que já estava identificado. Sabíamos que se fossemos a equipa que somos habitualmente, os golos iriam surgir.



Entrada do Fábio Vieira? Precisava de gente que não ficasse colada à linha defensiva do Tondela. Com bola, o Fábio sai muito desse espaço e cria superioridade noutras zonas. Depois consegue receber de frente e definir tão bem como sabe. Foi com esse pensamento que coloquei o Fábio nessa posição [junto a Taremi].»