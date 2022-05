O que têm em comum Luis Díaz, Éder Militão, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência? Todos vão disputar uma final europeia no final da época e todos trabalharam com Sérgio Conceição no FC Porto. Confrontado com esse dado, o técnico optou por lamentar o facto de não estar presente na final da Liga Europa.



«Fico contente quando portugueses chegam a finais e quando jogadores que passaram por aqui também o fazem. Estou triste por não estar na final da Liga Europa», respondeu.



Quem mereceu, por sua vez, elogios de Conceição foi Pepê, extremo que se tem afirmado na equipa azul e branca e que tem atuado várias vezes como lateral-direito.



«Muitas vezes o Pepê jogou na frente como ala, outras vezes por dentro. Todos os que chegam ao FC Porto têm o seu tempo de adaptação, é normal e natural. Depois entram quando eu achar que estão prontos. O Pepê teve uma evolução muito interessante no que diz respeito à compreensão do futebol europeu e à ideia da equipa. Está em progressão constante. Ainda comete alguns erros defensivos como lateral. Quando achávamos no início que ele era um ala com debilidades, imaginem a evolução dele. Estou contente com ele e com todos os Pepês que têm capacidade de interiorizar e de trabalhar o que lhes é pedido», disse.



Recorde-se que o FC Porto foi eliminado nos oitavos de final da Liga Europa pelo Lyon. Depois de uma derrota no Dragão por 1-0, os portistas não foram além de um empate (1-1) em França.