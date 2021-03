Paulo Sérgio e Sérgio Conceição envolveram-se numa discussão no decorrer da partida e por pouco não se agrediram. No final da partida, o treinador do FC Porto justificou o que se passou com a forma intensa como o jogo é vivido nos bancos.



«São coisas de quem vive o jogo de uma forma apaixonada, às vezes exagerada, da nossa parte. O que se passa ali, fica ali, sinceramente. Não há mais nada, nem há que alimentar isso. Lamento a situação, obviamente, mas são coisas que se passam dentro do campo, agora de uma forma mais perceptível da vossa parte porque não existe público. Antes vocês não ouviam, mas aconteciam as mesmas coisas em vários bancos», disse, em conferência de imprensa.