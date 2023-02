Sérgio Conceição foi expulso ainda no decorrer da primeira parte do Marítimo-FC Porto, imediatamente após Bernardo Folha ter recebido também igualmente ordem de expulsão por acumulação de cartões amarelos.



No final da partida, o treinador dos dragões explicou por que razão Fábio Veríssimo lhe mostrou vermelho direto.



«Achei que o Bernardo [Folha] fez duas faltas e teve dois cartões amarelos e a expulsão, na altura penso eu, não me lembro muito bem, de bater palmas na linha lateral em sentido de protesto, por achar que era injusta a expulsão para aquilo que estava a haver no jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Quando o Fábio Veríssimo vem direito a mim e dá-me o amarelo disse-lhe que estava a ter um jogo fraco. Mas é a minha opinião, como ele pode achar que eu como treinador que tive dificuldades contra o Marítimo na primeira parte achar que sou fraco também. Não estou aqui armado em vítima, porque isto vê-se na televisão e no relatório do árbitro com certeza, que o tenho como uma pessoa séria e que não vai adulterar aquilo que é o relatório», acrescentou.