Apesar das contratações de Taremi, Toni Martínez e Evanilson, Marega tem sido o único avançado de raiz utilizado por Conceição no arranque da época 2020/21. O técnico do FC Porto admitiu que preferiu seguir a linha do final da época passada, que acabou com a conquista da dobradinha.



«Temos de ver os avançados, os alas e os dois médios disponíveis. Quando jogava em 4x4x2, sentia que tinha quatro médios. É diferente jogar o Otávio ou Díaz. Um é mais médio e o outro mais avançado. O jogo é feito de relações entre jogadores e se não houver equilíbrio entre as características dos jogadores, não vamos ter boa ocupação dos espaços ofensivos para defendermos. Se calhar tenho uma equipa ofensiva, mas que acaba o jogo a sofrer. Como não chegaram nem o Ronaldo nem o Messi, dei continuidade ao trabalho do final do ano passado que resultou na conquista do campeonato e da Taça. Chegaram três bons avançados e um médio, o Grujic, e há mais uma ou outra solução, mas há esta dificuldade temporal», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Gil Vicente.



Questionado especificamente sobre o internacional iraniano, o treinador dos dragões lembrou que ainda não teve muito tempo para trabalhar com o jogador.



«Já o elogiei muitas vezes. Para já, ninguém me aborda na rua nesses termos, porque não permito. Nem à minha família. Normalmente, vou a correr para casa não me apanham. O Taremi é um excelente jogador, refinado e que se movimenta bem no último terço. Estive 15 dias sem o Taremi. stá a trabalhar como os outros. Estava cá, entrar na dinâmica é diferente. Tem entrado praticamente sempre. Tenho de olhar para o jogo e pedir... É engraçado. Alguém me questionou porque entrou o Taremi depois do Toni Martínez. Normal, passou 15 dias a trabalhar comigo aqui. O Toni Martínez tem qualidade, também fez golos. Tive o Taremi no último dia. Depois há uns papagaios que não sabem o que se passa nem se informam. Estamos aqui todos os dias, estamos com os jogadores, percebemos o estado do jogador», destacou.