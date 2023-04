Na partida contra o Boavista, Sérgio Conceição vai atingir o jogo da 200 na Liga ao serviço do FC Porto. O que será que o treinador espera daqui para a frente? O técnico portista respondeu com humor e desvalorizou os recordes ou números históricos que vai atingindo.



«Espero os cabelos brancos que vão aparecendo (risos). Fico contente com essas marcas. Olhando para trás... sou jovem, tenho alguns anos como treinador e de vida pela frente. Não olho para esses números. Fico contente com algumas coisas que vão acontecendo e que coincidem... Não quero falar de recordes. Acontecem naturalmente», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Ainda a semana passada, liguei ao Rui [assessor do FC Porto] a perguntar quantos jogos tinha no FC Porto. Não ligo a esses números. São números bonitos, redondos, que me deixam satisfeito, mas estou focado no próximo jogo. Fico satisfeito pelo percurso e pela equipa técnica, que está comigo desde o primeiro dia. Ficamos contentes, mas o importante são as vitórias que nos permitem conquistar títulos», prosseguiu.



O dérbi entre FC Porto e Boavista joga-se este domingo, às 18h00, no Dragão.