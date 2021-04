O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considerou esta quarta-feira que é uma «tanga» falar em «projetos» no futebol quando, após dois ou três maus resultados, um técnico paga com a saída de um clube.

Questionado sobre a saída de João Henriques do comando técnico do V. Guimarães – Bino foi o sucessor, tornando-se o terceiro treinador dos minhotos em 2020/2021 – Conceição, no lançamento ao jogo da 28.ª jornada, apontou que há pouca paciência e crença, apesar da «pressão» que possa, por outro lado, haver nos dirigentes.

«Quando as coisas não correm bem, há um elemento que paga sempre, que é o treinador. Isso de falarmos de (pausa) projetos… isto é tudo uma tanga, não existe projeto, porque com dois ou três resultados negativos, as pessoas deixam de ter paciência. Se acreditam verdadeiramente num treinador, podem acontecer dois ou três resultados negativos», começou por dizer, em conferência de imprensa, prosseguindo, sobre o assunto.

«Os resultados são importantes. Quando se tem crença no trabalho de uma pessoa, pode haver ciclos menos bons, mas há que ter paciência. No futebol acredito que os dirigentes tenham pressão de quem está de fora, nomeadamente dos adeptos ou da imprensa e que cedam a essa pressão e que normalmente troquem de treinadores. Mas vejam quantos treinadores de qualidade não estão a trabalhar neste momento… e não é por falta de qualidade. O que desejo é, ao João Henriques e a todos que estão sem trabalhar, que tenham esses projetos, verdadeiramente projetos e que, com mais tempo, possam mostrar a sua qualidade», concluiu.

O FC Porto recebe o V. Guimarães às 21 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.