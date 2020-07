O FC Porto pode ser campeão já esta quinta-feira, se vencer o Tondela e o Benfica perder depois frente ao Famalicão, e dar assim mais uma alegria aos seus adeptos.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida com os beirões, Sérgio Conceição defendeu que não tem de deixar nenhum conselho especial aos adeptos portistas por causa dos festejos pela eventual conquista do título.

«Não tenho de deixar conselhos, de um modo geral as pessoas têm tido um comportamento bom, temos sido apoiados de uma forma fantástica desde o hotel até ao estádio onde jogamos. As coisas têm corrido bem», afirmou.

«Tivemos há pouco tempo o São João e não houve nenhuma situação de alarme, as pessoas estão conscientes do momento que vivemos e só me cabe a mim desejar que as pessoas continuem com o mesmo comportamento», prosseguiu.