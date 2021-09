Sérgio Conceição não espera um jogo nada fácil diante do Moreirense, apesar de os cónegos terem apenas três pontos somados ao fim de cinco jornadas da Liga.

«Acho que os resultados do Moreirense não refletem a qualidade da sua equipa, jogadores e treinadores. Sabemos que individualmente e mesmo a nível coletivo, é uma equipa que tem qualidade», começou por dizer.

Conceição abordou ainda as diferentes formas como João Henriques já colocou a sua equipa a jogar, dependendo do que acontece nas partidas e admitiu que isso pode dificultar a preparação do confronto.

«O Moreirense começou por jogar num 4-3-3 com Penafiel. Depois foi mudando, maioritariamente tem jogado em 3-4-3. Depois em função do resultado, muda para 4-3-3 ou 4-4-2 juntando o André Luís e o Rafael Martins. Jogam com três médios, por vezes um é médio ofensivo, com dois mais fixos. Fica difícil de prever o que vai acontecer. Tenho é de conhecer essas diferentes formas de abordar o jogo que o João Henriques tem, os jogadores que podem jogar nas alas. Não sei quem estará como apoio ao Rafael nas alas. O Filipe Pires quase de certeza vai jogar na defesa com o Rosic, Steven Vitória e Candé. Temos de perceber a forma e dinâmica quando aborda o jogo em 4-3-3 ou 3-4-3. As dificuldades que tem, ou estando por cima o que faz», analisa.

Conceição garante, porém, uma equipa preparada para o que o jogo lhe exigir.

«Estamos preparados para dar uma resposta e cabe-nos ir à procura das despesas do jogo. Na minha opinião, pela qualidade individual que tem e pela qualidade da equipa técnica, os resultados não refletem o que a equipa vale. Marca em quase todos os jogos e isso sem dúvida. Defensivamente é que pode ter mais dificuldades, temos de ter diversidade de movimentos para ferirmos o adversário», resume.