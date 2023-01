O futebol agita-se neste dia 31 de janeiro um pouco por todo o lado, menos no Estádio do Dragão. O fecho do mercado não deve trazer novidades para o FC Porto, o que Sérgio Conceição agradece. Ele que no ano passado, por exemplo, teve de lidar com a saída de Luis Diáz para o Liverpool.

«Tudo o que seja não sair ninguém é importante», atirou, em conferência de imprensa, entre sorrisos.

«Este ano foi um mercado mais sereno e eu gosto mais desta forma de estar, do que ter de lidar com entradas e saídas. Acho que isso não é positivo para o grupo de trabalho. Vivo este último dia de mercado de uma forma tranquila. Tenho conversado quase todos os dias, se não mesmo todos os dias, com o nosso presidente e a indicação que eu tenho aponta para essa mesma tranquilidade. Por isso este ano estou mais sereno.»