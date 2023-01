Após superar um problema de saúde, Carlos Secretário esteve, esta noite, no Dragão ao assistir ao FC Porto-Famalicão. No final da partida, Sérgio Conceição mostrou-se «extremamente feliz» por ter revista o antigo colega de equipa.



«Foi uma felicidade ver o Secretário no meu gabinete. É uma alegria enorme para mim proque acompanhei este processo que não foi nada fácil para ele. Neste momento vê-lo numa recuperação muito adianta, fico extremamente feliz. Essa foi a grande vitória. É a vitória mais importante que é a saúde e a vida das pessoas. O Carlos partilhou o balneário connosco, com pessoas desta casa, durante muito anos», disse, na sala de imprensa do estádio portista.



Em agosto o ex-internacional português sofreu uma trombose e já na altura, o técnico azul e branco mostrou-se preocupado com a sua saúde.