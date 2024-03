Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Portimonense (3-0), no Algarve, no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga:

FC Porto controlou o jogo do princípio ao fim. Satisfeito?

- Foi um jogo competente da nossa parte. Primeiro tenho de dar uma palavra aos adeptos, porque fazer quinhentos quilómetros e estarem aqui em força, com este tempo, não é nada fácil. Parabéns para eles que foram importantes nesta vitória. Na preparação do jogo, tive a oportunidade de dizer isso na antevisão, disse que não era fácil desmontar ou perceber aquilo que o Portimonense podia fazer no jogo. Jogar com dois homens na frente, três no meio ou três na frente e dois no meio, com linha de cinco atrás. Enfim, não era um jogo fácil nesse sentido.

- De qualquer maneira, olhamos para aquilo que podíamos fazer no jogo. Acho que tivemos momentos muito conseguidos, principalmente com bola. Sem bola, uma ou outra vez, o nosso equilíbrio defensivo podia ter sido melhor. O Alan Varela é um jogador que recebe a bola rodando, ataca muito bem aquilo que é o espaço nas costas da nossa defesa. A única situação de perigo na primeira parte foi exatamente por isso. Um jogo bem conseguido na evolução importante da equipa. Foram três pontos dos trinta que temos para conquistar.

A escolha do mesmo onze do jogo com o Benfica foi um sinal de que este jogo era mais importante do que o da próxima frente ao Arsenal?

- Agora passa a ser o Arsenal [o mais importante], mas antes do jogo acho que o primeiro passo para se ganhar é ter respeito pelo adversário e saber as dificuldades que vamos encontrar. Olhámos só para o Portimonense na preparação que fizemos para vir aqui ao Algarve. Foi no momento com bola que sofremos uma ou outra situação, mas a nossa dinâmica ofensiva também não decidimos da forma correta. Faz parte da juventude deste grupo. As situações que achamos que parecem mais fáceis, os jogadores não interpretam desta forma.

Nico Gonzalez está mais conectado com a equipa e hoje marcou. Importante este crescimento do Nico?

- Para mim é fácil falar dos onze que jogaram, mas é melhor falar daqueles que não entram, porque esses é que fazem com que os que entram ou que os que tê mais minutos percebam que não estão confortáveis. É nessa competitividade que temos no grupo que reside a evolução destes jogadores.

Missão cumprida em Portimão, que FC Porto vamos ter em Londres?

- Dentro de meia-hora, a hora que vamos sair, vou começar a ver imagens do Arsenal. Agora é descansar deste jogo e começar a preparar na viagem o jogo de Londres. Será um jogo obviamente complicado para nós, temos de dar uma resposta positiva, como equipa sempre.