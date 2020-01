Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo por 4-2 sobre o Moreirense:

«Foi fundamental a atitude que tivemos no jogo. Não entrámos bem. Nos primeiros 10, 15 minutos houve alguns passes falhados e alguma desconcentração inexplicável.

Depois assumimos o jogo, fomos mais agressivos e mais focados no que tínhamos de fazer.

(...)

Depois, mais uma situação em que aconteceu um golo caricato, o que podia mexer com o grupo. Foi um golo a abrir e acabar a primeira parte. Isso não acontece, porque temos gente de caráter e que sabe o que quer.

[Na segunda parte] Estivemos muito mais concentrados e focados. Criámos algumas situações para marcar mais um ou outro golo na segunda parte. Vitória merecida.

O que mais gostei foi dos golos marcados e o que menos gostei foi dos golos sofridos: é simples.»

[Importante quebrar enguiço em Moreira de Cónegos?]

«Não tinha importância. Não vale a pena olhar para o passado. o que importava era esrever nova história. Tínhamos de ganhar um jogo importantíssimo contra uma equipa bem organizada e com individualidades interessantes.»

[O que procurou com a entrada de Luis Díaz?]

«Pensei em ter um jogador com outras características no corredor central. E pensei na capacidade de desequilíbrio do Luis Díaz.»

[Sobre a dupla de centrais em estreia no campeonato]

«Nunca é fácil entrar, jogar e ter rotinas que o jogo nos dá. Eles são exemplares a treinar e hoje deram uma resposta interessante num jogo extremamente difícil.»