No final da conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Gil Vicente, da quinta jornada da Liga, Conceição aproveitou para lembrar o quanto odeia perder enquanto respondia a uma questão sobre Taremi.



«Acham que quero perder? Que não quero meter jogador que faça cinco golos por jogo? Pode haver alguém no mundo que não goste de perder tanto como eu, mas mais não há. Sou verdadeiramente intratável quando perco, já me isolo para não estar com ninguém. Conhecendo o meu feitio acham que não meto um jogador porque quero perder ou empatar?», desabafou,acabando a conversa com os jornalistas.



Díaz não vai jogar contra o emblema de Barcelos enquanto Otávio está em dúvida, segundo o técnico dos campeões nacionais. A partida está agendada as 20h30, este sábado, no Dragão.