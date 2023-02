Eustáquio foi a principal ausência na equipa do FC Porto para o encontro frente ao Marítimo, nos Barreiros. O internacional canadiano não constava no boletim clínico portista e tinha, inclusive, seguido viagem para a Madeira, mas acabou por não jogar.



No final da partida, Sérgio Conceição explicou a ausência do médio.



«Teve uma pancada na primeira parte do jogo da final da Taça da Liga e jogou a segunda parte muito limitado. Tem um problema no joelho, não sabemos quanto tempo é que vai estar parado», esclareceu.

«O Pepe e o Otávio jogaram a segunda parte muito limitados também, com problemas musculares e que hoje com muito sacrifício, foram a jogo. Viu-se que o Otávio acabou por não aguentar e teve de sair.»



O próximo jogo dos campeões nacionais é contra o Vizela, no Dragão, no próximo domingo (18h00).