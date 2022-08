Evanilson e Marko Grujic estão em dúvidas para a estreia do FC Porto na Liga 2022/23 diante do Marítimo, este sábado (20h30), no Dragão. A revelação foi feita por Sérgio Conceição na conferência de imprensa prévia ao jogo.



«O Evanilson e o Grujic que teve um problema há uns dias. Deram sinais positivos, mas ainda vamos ver», disse, em conversa com os jornalistas.



O treinador portista recusou a ideia de que a sua equipa é favorita à conquista da Liga pelo facto de se ter sagrado campeã nacional em três dos últimos cinco anos.



«Há favoritos neste campeonato: são as três equipas históricas e o Sporting de Braga. Não acho que tenhamos vantagem. Os títulos fazem parte do passado e é importante olharmos para a maratona que vamos ter. Estes clubes que mencionei partem em pé de igualdade e tudo vai depender do que fizermos nestas jornadas. Não é o peso da camisola que envergamos que vai decidir alguma coisa, mas sim o que fizermos em campo. O que passou, passou e o que está para a frente é que é importante», defendeu.



De seguida, Conceição foi convidado a apontar o que não gostaria de ver nesta 89.ª edição da Liga, mas preferiu elogiar a qualidade das equipas técnicas e dos jogadores.



«Em relação ao que não gostava que se passasse no campeonato, acho que estaríamos aqui muito tempo (sorriso)... há algumas coisas. Coisas que não gostava de ver nem de ouvir, mas isso cada um faz a análise que faz. Acho que temos um campeonato e uma liga interessante, com equipas técnicas cada vez mais bem preparadas, com jogadores jovens nas primeiras equipas, e há muita coisa boa. As muitas coisas positivas são de louvar. Já viram a quantidade de jogadores que saem do nosso campeonato e que vão para equipas dos melhores campeonatos do Mundo? Há muita coisa boa, muito boa matéria-prima e prefiro olhar para isso. Obviamente que há coisas menos boas no nosso futebol, mas isso é conhecido de todos», referiu.



Tal como Amorim referiu no arranque da Liga anterior, Sérgio Conceição apontou o FC Porto como o «alvo a abater» e fez questão de explicar as suas palavras.



«Não temos nenhuma bandeira com esse slogan. Frisei isso porque somos campeões nacionais. O ano passado houve uma afirmação do Ruben [Amorim] a dizer exatamente o mesmo. Temos de defender o título que temos e fiz essa análise com os jogadores. Temos ganho e no ano seguinte as coisas não correm tão bem... Olhando para os campeonatos passados, tirámos algumas coisas que não podemos repetir. Difícil não é ganhar, é ganhar muitas vezes e estar sempre motivo e a trabalhar para isso. Esse é o meu foco», sublinhou.