O FC Porto promoveu o reencontro entre Vítor Baía e Jorge Costa, dois históricos do clube. O técnico dos dragões, Sérgio Conceição, fez questão de participar na conversa e para reviver histórias com os dois ex-colegas no programa «FC Porto em casa» transmitido nas plataformas do clube.



«É um prazer ser amigo destas duas figuras do futebol mundial e do nosso FC Porto, mas principalmente de duas pessoas fantásticas. Por muito mais que possamos fazer em Portugal nos próximos anos, dificilmente aparecerá uma geração como aquela que estamos a falar. Pode não parecer, mas felizmente sou mais novo. Foi prazer enorme partilhar muitas das situações vividas no balneário, não só nosso, mas também da seleção. É um gosto continuar a ser amigo destes dois grandes homens», começou por dizer.



O antigo defesa e guardião lembraram-se o feitio difícil de Conceição enquanto jogador. «O Sérgio era fácil quando jogava e complicado quando não jogava», atirou o «Bicho», entre risos.



O técnico dos azuis e brancos sublinhou que «não esconde o que é»e sublinhou que conserva a irreverência tinha como jogador agora no banco.



«Essa irreverência toda quando era jovem existe hoje como treinador, porque faz parte da minha pessoa e maneira de ser. Na seleção, juntávamo-nos ali e, muitas vezes, os jogadores do FC Porto tinham por hábito ir aos quartos uns dos outros. Sempre fomos muito ligados. Não era defeito, era feitio, de forma de estar, de ligar com as diferentes situações na seleção. Não escondo o que fui e sou. Faz parte do meu ADN. Mesmo agora, enquanto treinador, ainda que tenha perdido algumas coisas, ganhei muitas mais. O feitio especial que tenho e que o Jorge disse, tem que ver com a competitividade que o Vítor falava, de não gostar de injustiças. Nasci num meio simples, mas de muita sinceridade e honestidade e uma capacidade de sacrifício e de trabalho acima do normal. O que os meus ex-colegas e amigos dizem para mim é um orgulho», justificou.



Aquando do jogo de despedida do Deco, no Dragão, as imagens de Sérgio Conceição aborrecido por estar no banco de suplentes tornaram-se virais. O técnico aproveitou a conversa com Baía e Jorge Costa para explicar o que se passou.



Pois estava [[chateado]. Já que falam nisso... Nestes jogos normalmente é verdade que emprestamos a nossa imagem, vamos com gosto e com todo o coração. Tive a particularidade de dizer que nesse jogo solidário ou em qualquer um a que vou, faço questão de pagar as minhas viagens e assumo as despesas. Fui para um jogo, paguei a viagem, paguei o jantar, a estadia e a viagem de regresso e fiquei no banco?», recordou, com um sorriso.



Jorge Costa lembrou o que Fernando Santos lhe perguntou então na altura. «Ele está a brincar ou a falar a sério?», concluiu.



Veja o momento em que Conceição revelou estar «aziado» com Fernando Santos: