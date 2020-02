Moussa Marega atravessa um mau momento? Os números dizem que sim. O maliano não marcou nos últimos seis jogos e em Setúbal foi, inclusivamente, suplente não utilizado. Uma raridade no reinado de Sérgio Conceição.



Apesar destes dados e das críticas mais ou menos fortes por parte dos adeptos, Sérgio Conceição fez a defesa do seu atleta na véspera do clássico contra o Benfica. «O Marega tem sido injustamente criticado», sublinhou o treinador do FC Porto.

«Vocês não têm os dados que nós temos. A distância que faz em cada jogo, a forma como se entrega, o espírito que coloca, dá-nos sempre garantias», vincou o treinador do FC Porto.



«Há períodos com mais golos e outros de menos períodos. Já fez mais de 50 golos, é o homem que fez mais golos seguidos na Liga dos Campeões pelo FC Porto. Temos de lhe dar os parabéns pelo trabalho dele comigo nos últimos dois anos e meio. Marcou em Alvalade e na Luz, apesar de poder não ser bonito a jogar. As pessoas olham mais para o remate falhado e não para o movimento que faz. Tem sido criticado de forma injusta, mas não estou a dizer que vai jogar amanhã.»

Além desta reação às «palavras injustas» sobre Marega, Sérgio Conceição também quis falar sobre as análises que se fizeram depois da vitória clara em Setúbal.

«Temos sofrido mais golos do que o habitual. Estamos a trabalhar todos os aspetos, incluindo a organização ofensiva. Depois do nosso jogo em Setúbal, com a qualidade da equipa, achei injusto o que se escreveu. Tenho atletas de grande qualidade. É isso que peço para amanhã [sábado]. Organização forte e o sexto momento do jogo a aparecer a criatividade. Há momentos bons que não são falados.»