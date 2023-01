Sérgio Conceição não gosta de falar do mercado, conforme faz questão de frisar sempre que lhe são feitas questões acerca do assunto. Porém, em plena janela de transferências, o técnico voltou a ser questionado sobre o tema, ainda para mais poucas horas depois de um dos rivais do FC Porto, o Benfica, ter anunciado o terceiro reforço de inverno.



É pedido um milagre ao treinador portista para ganhar o campeonato .«Se me é pedido um milagre? Não, pedem-me trabalho. As pessoas do FC Porto estão habituadas a que haja trabalho, dedicação e ambição. No fundo, é o que temos tido nos grupos de trabalho que orientei nestes cinco anos e meio. Para ganhar o campeonato é preciso muitíssimo trabalho. O mais importante é o que fazemos aqui diariamente que depois se traduzem nos resultados que queremos», destacou, em conferência de imprensa.



Em relação ao encontro frente ao Vitória, Conceição recordou que a deslocação a Guimarães é tradicionalmente complicada para os azuis e brancos.



«Espero um jogo difícil. Temos sentido mais dificuldades nos jogos fora do que em casa. Não estando numa boa fase em termos de resultados, o Vitória é uma equipa bem treinada e tem princípios de jogo interessantes. É uma saída historicamente difícil. Ausência do Anderson? Jogará outro. O Vitória tem várias soluções e de qualidade para a frente. Cabe-nos não olhar para um jogador, mas para a dinâmica da equipa e perceber o que temos de fazer para ganhar o jogo», referiu.



Com base no que viveu no D. Afonso Henriques, o treinador lembrou que o clube «não é fácil» para treinadores e jogadores.



«Tive a oportunidade, o gosto e o prazer de trabalhar no Vitória. Sei da paixão dos adeptos. Não é um clube fácil nesse sentido tanto para as equipas técnicas como para os jogadores. Isso faz com que o Vitória tenha a tal mística que nós também temos aqui. Tudo o que se passa à volta não deve interferir no trabalho positivo que o Moreno está a fazer. Quando existem dificuldades, é um bom desafio para aprender e melhorar. É preciso dar tempo a essa juventude e à equipa técnica», refletiu.



«Vi alguns jogos e dou-lhe o exemplo do jogo em Braga. Se fazem o 3-0 em Braga, contra a equipa que está a fazer um campeonato fantástico e que está a superar algumas expetativas tal como o Casa Pia. Vi um Vitória muito organizado, perigoso nas saídas para o ataque. Acabaram por perder o jogo e li no dia seguine que a equipa foi recebida num ambiente difícil. Não mereciam nada porque fizeram um jogo extraordinário em Braga. É verdade que podemos apontar alguns erros nos últimos dez minutos, mas o essencial está lá», acrescentou.



O Vitória-FC Porto está agendado para as 20h30, deste sábado.