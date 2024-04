Sérgio Conceição tinha deixado muitas questões em aberto na conferência de imprensa que se seguiu ao empate com o Vitória de Guimarães, para a Liga, no Estádio do Dragão. Agora, na véspera de novo confronto com os minhotos, procurou esclarecer algumas delas, entre as quais se colocou o lugar à disposição.

O treinador tinha dito, por exemplo, que estavam a tentar afastar a região norte do sucesso desportivo. «Foi exatamente isso que disse, não preciso acrescentar mais nada. Eu falo do FC Porto, o que disse foi em relação ao FC Porto e mantenho aquilo que disse», destacou, sem acrescentar mais uma palavra.

Na mesma conferência e imprensa, também tinha ficado a ideia que o treinador tinha colocado o lugar à disposição.

«Outra vez? Vocês não entendem aquilo que digo? O que quis dizer sobre o quê? Talvez o meu português não seja o melhor. Eu leio muito e tento não cometer erros, mas não sei o que vocês não entenderam. Querem que fale mais do quê se foi tudo dito? Querem tirar o FC Porto e a região norte do mapa do futebol europeu. Não foi assim que eu disse? Isto é completamente explicito», destacou.

Conceição acabou por aprofundar mais esta questão. «Disse que nunca serei um problema, o que o presidente decidir, não há problema. A minha palavra foi até tranquilo. Essa tranquilidade, essa leveza que se tem naquilo que é eu não estar aqui amarrado a nada. Estou aqui a trabalhar em prol do clube que eu tanto gosto, sou bem pago para ganhar jogos, não estou a conseguir…isto é absolutamente normal. O que é que querem que explique mais?», insistiu.

O treinador também tinha afirmado que havia «pessoas com estratégia própria» dentro do clube. «Eu tenho uma estratégia própria que é fazer o melhor para que a equipa amanhã ganhe o jogo. Essas estratégias de quem comanda, da minha parte, que comando a equipa, dos jogadores, que têm a estratégia definida para o jogo naquilo que é o papel de cada um. Só acrescentei estratégias, toda a gente tem estratégias, dentro da equipa, fora da equipa, na bancada, toda a gente tem estratégias de apoiar, de apoiar menos, de apoiar mais», referiu.

Do interior do clube, o treinador foi até à bancada. «A equipa está a precisa de mais apoio, está a precisar de menos apoio, não apoiar de todo, tirar um lenço branco e acenar ou abanar. Toda a gente é livre para ir para o estádio e fazer o que bem entender, como nós somos livres para fazer o nosso trabalho. Sobre isso tenho liberdade total do nosso presidente para montar a equipa que tenho de montar conjuntamente com a minha equipa técnica e com os jogadores. É isto», acrescentou ainda.