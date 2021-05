Sérgio Conceição não falou aos jornalistas após o clássico com o Benfica no Estádio da Luz, que terminou empatado a um golo.

O treinador do FC Porto não compareceu na zona de entrevistas rápidas e também não apareceu na sala de imprensa, onde os jornalistas o aguardavam para fazer a análise da partida.

Desde a viragem do ano, Conceição já falhou mais de uma dezena de conferências, nas quais não compareceu nos últimos três jogos: diante do Moreirense (1-1), Famalicão (3-2) e, agora, Benfica.



O técnico, que foi expulso em Moreira de Cónegos, está assim em silêncio desde 25 de abril, dia em que realizou a conferência de antevisão do Moreirense-FC Porto.

Vítor Bruno, adjunto do FC Porto, foi o elemento escolhido para falar na tradicional flash pós-jogo na Luz.