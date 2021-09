Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 5-0 aplicada ao Moreirense, em jogo da sexta jornada da Liga:



«Acho que o compromisso esteve lá desde o início. Acho que poderíamos mudar algumas coisas ao intervalo. Não estávamos a fazer o que foi pedido e trabalhado. Era preciso mais velocidade na circulaçã e que a ocupação de espaço no meio-campo contrário fosse de outra. Não fizemos cócegas ao Moreirense na primeira parte, apesar de termos tido uma ou outra situação.



Na segunda parte alertámos os jogadores. Não bastava ter posse de bola, maioritariamente nos médios e centrais. Tínhamos de ser mais ofensivos. As variações que tínhamos de fazer não podiam ser com cinco ou seis toques na bola. Corrigimos essas coisas e os jogadores interpretaram bem. Caso contrário tínhamos de alterar. O compromisso e a atitude estiveram sempre lá, não estávamos era a interpretar bem o que foi pedido.»