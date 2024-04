Sérgio Conceição diz que «não foi mais fácil» preparar o segundo de três jogos consecutivos com o Vitória, depois de já ter vencido o primeiro round na meia-final da Taça de Portugal. Na antevisão do jogo da 28.ª jornada da Liga, o treinador do FC Porto recordou os resultados que os minhotos conseguiram diante de Benfica e Sporting.

«Aquilo que o adversário poderá ou não fazer, não sabemos, aquilo que procuramos é preparar todos os cenários possíveis para aquilo que o adversário possa fazer em todos os momentos do jogo. Não foi mais fácil, nem mais difícil, foi trabalho normal, habitual, na preparação para este jogo. Independentemente de serem as mesmas equipas em jogos seguidos, não há vantagens, nem desvantagens. Os jogos são todos diferentes, dependem da nossa postura no mesmo», começou por destacar em conferência de imprensa.

A antevisão de um segundo jogo, depois do FC Porto ter vencido o primeiro, no Estádio Dom Afonso Henriques, por 1-0. «O Vitória foi a equipa no seu comportamento habitual, comportamentos que entendemos quais eram e que, com humildade trabalhamos para perceber que o Vitória é uma equipa bem trabalhada, uma equipa forte, com bons valores individuais. Daí a nossa consistência no jogo, permitimos muito pouco ao Vitória. Não nos podemos esquecer do que o Vitória fez diante das equipas que estão à nossa frente. Ao contrário do que foi escrito, fizemos um jogo muito competente e não foi por um momento menos bom do Bruno Varela que nós ganhámos. Ganhámos porque criámos mais situações, fomos mais competentes, diante de um adversário que tentou sempre equilibrar o jogo», destacou ainda.