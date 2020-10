Após a apresentação do Relatório e Contas, o presidente do FC Porto revelou que um jogador já tinha renovado, embora sem revelar a identidade do mesmo. A imprensa desportiva avançou os nomes de Fábio Vieira e Pepe, mas Sérgio Conceição referiu que ainda não foi informado pela direção sobre o ou os jogadores em questão.



«Não fui informado sobre quem vai renovar. Não tive nenhuma conversa com o presidente sobre isso. O mercado acabou e as renovações fazem parte da vontade do presidente e da sua direção. Quando me informarem, terei opinião sobre isso», limitou-se a responder, em conferência de imprensa.



A pandemia de Covid-19 foi outro dos temas da conversa entre o técnico portista e os jornalistas. Conceição recordou que o futebol, tal como a sociedade, também sente os impactos do novo coronavírus.



«A minha principal preocupação é semelhante à de todos os portugueses. A pandemia está a tirar muitas vidas, a complicar a vida de todos e obriga as pessoas a andarem num estado que não é o normal. Se o futebol é interrompido ou não, se o público volta ou não, não me cabe olhar para isso. No último jogo estiveram alguns adeptos e foi reconfortante ouvi-los e senti-los. A situação é crítica. Ainda há pouco estávamos a falar que o jogo do Marselha foi adiado porque há dez casos na equipa adversário. É mau por quem está infetado e porque o Marselha vai ter descanso e quarta-feira joga aqui uma cartada decisiva contra nós. Não podemos dissociar o futebol da pandemia. Vamos ver o que acontece, estou esperançoso de que as coisas melhorem e que de que seja possível encontrar uma vacina», lembrou.



O FC Porto abre a sexta jornada da Liga em Paços de Ferreira, esta sexta-feira.