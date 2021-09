Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da goleada imposta ao Moreirense (5-0), no Dragão, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[Pediu compromisso e atitude, chegou?]

- Sim, chegou, apesar de eu não ter gostado de coisas na primeira parte. Tivemos de falar ao intervalo. Ter bola de forma passiva não é a minha forma de estar e pensar o futebol. Tínhamos jogadores capazes a nível técnico, mas temos de dar outros ingredientes, senão fazemos só umas cóceguinhas. Na segunda parte já conseguimos mobilidade, acelerar pelos corredores. Foi uma segunda parte bem conseguida. Sabíamos que íamos apanhar um adversário que tem à sua valia, uma boa equipa técnica e jogadores que nos podiam criar problemas. Era importante fazer o jogo com esse compromisso e levando o jogo para onde queríamos. Bom jogo, bom resultado, parabéns aos jogadores.

[Gestão do plantel]

- O mais importante é que acredito no grupo, em todos os que tenho à disposição. Hoje jogaram jogadores que não tinham tantos minutos e deram boa resposta. Isso é que é importante, temos um grupo que é competitivo, mas não só. O nosso trabalho diário é essencial. Há uma disputa grande que cada um tem e dá para discutir o seu lugar, depois cabe-me a mim escolher.

[Apostou mais vezes numa dupla de avançados, mas hoje jogou com um jogador mais móvel nas costas de Taremi]

- Hoje era importante ter essa mobilidade, não dar referencias à possível linha de cinco que não se confirmou no Moreirense. Foi isso que procurei, com gente capaz de dar ao jogo situações diferentes. O Fábio Viera naquela posição era uma das possíveis opções para jogar com Taremi. Também achei que o Vitinha tinha características importantes para o jogo de hoje. O João Mário também permitiu refrescar o corredor direito. Olhamos para a equipa e os jogadores que jogam em cada uma das posições dão o seu melhor.

[Estreia de Wendel, está pronto para ser titular?]

- Tem treino terça-feira, se justificar, pode jogar com o Gil Vicente. Há muita gente que pode jogar ali no lado esquerdo, cabe-me a mim decidir, consoante o que eles fizerem no Olival.