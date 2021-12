O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu que Shoya Nakajima, futebolista cedido pelos dragões ao Portimonense, está a dar um contributo de «bom nível» aos algarvios, mas garantiu que olhou mais para o coletivo orientado por Paulo Sérgio, até porque o nipónico é baixa para o duelo da 13.ª jornada da I Liga.

«Eu olhei para a equipa do Portimonense, obviamente olhando para os jogadores dessa dinâmica. Não olhei muito para aquilo que é o Nakajima, porque sabia que o Nakajima não pode dar o seu contributo à equipa do Portimonense, que tem sido, ultimamente, de bom nível, dentro do contexto do Portimonense e não do FC Porto», afirmou Conceição, no Olival, ao final desta manhã, em conferência de imprensa.

Nakajima está cedido pelo FC Porto ao Portimonense, clube no qual já tinha estado entre 2017 e até meio da época 2018/2019, tendo então apontado 15 golos em 47 jogos durante uma temporada e meia.

Nos últimos tempos, o jogador de 27 anos tem voltado a ganhar preponderância na equipa, levando seis jogos, um golo e três assistências em 2021/2022.

Por estar cedido pelos dragões ao emblema de Portimão, Nakajima não vai poder jogar esta sexta-feira, no duelo que abre a jornada, às 19 horas e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.