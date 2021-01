Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa depois da vitória por 3-0 sobre o Moreirense:



«Queremos consistência, mas o que é consistência? Quando não há inspiração, a equipa deve manter um nível acima da média. Andamos às vezes num momento médio e temos de estar sempre no bom. Hoje o adversário saiu com alguma facilidade da pressão em três ou quatro momentos. Com bola descobrimos bem o Corona e o Taremi nas costas do duplo pivô, fizemos isso bem, mas a definição quando podíamos acelerar não foi feita tão bem. Não quero a equipa a oscilar entre o muito bom e o mais ou menos. Pode não sair tão bem o gesto técnico, o remate à baliza, o drible, mas o conteúdo tem de estar bem. É importante manter um nível acima da média, não oscilar entre o planeado e o que é feito pelo jogador.»



[Espera acabar a jornada à frente do Benfica?]



«Espero é em maio estar no lugar em que estávamos no final da época passada.»