Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Belenenses no Estádio Nacional (0-0):

[Sobre o estado de saúde de Nanu]

«Sei que está no hospital. Penso que tinha recuperado um pouco a consciência. Vamos ver. O médico falará sobre isso depois.»

[Sobre esse e outros lances]

«Não é só esse lance. Sincermanente há coisas que não compreendo no futebol português. Jogar num relvado destes: dizem que é igual, mas é pior para a equipa que tem de assumir o jogo. É mais fácil defender num relvado destes do que atacar. Não sei como marcam jogos em relvados assim. É incrível para a prática do futebol.

Vi uma arbitragem que já não me lembro. Até que ponto um árbitro que está sob uma polémica incrível [amarelo a Palhinha no Boavista-Sporting] vem arbitrar um jogo que pode ser decisivo para o título?! Houve jogadores em três situaçõos diferentes que mereciam ser expulsos. Tenho os jogadores revoltados. Este penálti é penálti em qualquer lado do mundo. Hoje fomos enganados e roubados aqui.»

[Olhar sobre o jogo]

«Fomos à procura do resultado. Pensávamos que marcando o primeiro golo as coisas seriam diferentes. O Belenenses foi-se defendendo como podia, nós fomos criando situações e não fizemos golo.»