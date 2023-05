Sérgio Conceição destacou a segunda volta do FC Porto, uma das melhores de sempre, assumindo alguma frustração em relação aos pontos perdidos no início da época, mas destacando sempre a evolução da equipa até à derradeira jornada que, este sábado vai ditar o novo campeão da Liga. O treinador recordou ainda que, aconteça o que acontecer, o FC Porto ganhou o chamado «campeonato dos grandes».

«Tivemos momentos da época que não foram tão positivos, já tivemos oportunidade de falar nisso. No dito campeonato entre os grandes, nós estamos à frente em termos de pontuação. É porque não fizemos tão bem as coisas diante das equipas teoricamente mais acessíveis, mas já falámos sobre isso», referiu.

A verdade é que o FC Porto perdeu pontos em sete jogos [o Benfica perdeu em seis], cinco deles logo nas primeiras jornadas, em que consentiu três derrotas. «Houve jogos em que tivemos bem posicionados para ganhar ou, no mínimo, empatá-lo, isso tivemos. Esta talvez seja a segunda melhor volta que já fizemos. Se ganharmos amanhã é mesmo a melhor, o ano passado fizemos 91 pontos e tivemos, salvo erro, dois empates e uma derrota, no célebre jogo em Braga. Esta segunda volta está a ser melhor do que a do campeonato em que batemos o recorde de pontos, 91, por isso é verdade que no início foi mais difícil, mas isso faz parte do percurso e da evolução das próprias equipas», destacou.

O treinador assume que houve resultados difíceis de digerir. «Se me custou um ou outro jogo, sim, umas vezes por culpa própria, outras, é dessa forma que o sinto, por culpa de terceiros. Esta é a grande realidade. Há coincidências pelo meio, mas em todos os jogos em que perdemos jogos ao longo destes anos aqui, as derrotas fiam sempre na cabeça. Tentamos trabalhar dentro desses mesmos erros para poder evoluir o jogador e obviamente a equipa também», prosseguiu.

Uma evolução que permitiu à equipa recuperar a diferença para o Benfica que chegou a ser de dez pontos. «Quando os jogadores evoluem, a equipa fica sempre mais forte e este campeonato foi um bocadinho por aí. Iniciámos de uma forma não muito consistente, até que chegamos a um ponto em que, neste momento, sinto que somos mais maduros, somos mais espertos, não é manhosos, que pode ser mal interpretado, é uma boa manha. Sabemos baixar a intensidade com bola, sem bola fica mais difícil porque o adversário aproveita num ou noutro momento. Tudo isto é fruto dessa evolução. Chegamos a um ponto em que a equipa fica, sem dúvida, mais consistente», acrescentou.

A verdade é que o FC Porto, mesmo nos anos em que foi campeão, raramente começa bem o campeonato. «Foi o que já disse. Tínhamos de ser mais consistentes durante a época toda. Se fossemos a época toda, se fizéssemos a primeira volta como fizemos a segunda, a provavelmente a classificação seria diferente», destacou ainda.