Já depois de ter confirmado que tinha recusado uma proposta por Vitinha, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, respondeu de forma irónica a uma possível saída de Sérgio Conceição para o Paris Saint-Germain.



«Segundo me dizem os meus amigos, acho que o Sérgio Conceição já está lá há muito tempo [Paris]. Ainda ontem recebi um telefone dele e pelo vento que ouvi, deu-me a ideia de que estava a falar da Torre Eiffel», referiu em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do novo patrocinador das camisolas dos dragões.



O dirigente portista foi ainda confrontado sobre as declarações de outro ex-treinador: André Villas-Boas. O treinador alertou para o poderio económico dos clubes ingleses, referindo-se ao valor pago pelo Liverpool para contratar Darwin Núñez.



Pinto da Costa aproveitou a deixa e lembrou a saída de Villas-Boas para o Chelsea em vésperas do arranque da época 2011/12.



«Acho que ninguém melhor do que o Villas-Boas para fazer essa afirmação. Foi o dinheiro do futebol inglês que o tirou da sua cadeira de sonho a oito dias do início da época. Estava na cadeira de sonho, tinha sido tudo preparado por ele e abandonou o FC Porto para ir para Inglaterra. É óbvio que eles têm um poder económico, sobretudo por causa dos impostos. Aqui um ordenado líquido de um milhão de euros custa 2,2 milhões de euros aos clubes, noutros países custa 1,5 milhões de euros. Isso é uma inferioridade grande. A prova de que não é possível deixar de resistir foi esta última aquisição que o Liverpool fez do Darwin», disse.