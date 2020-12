Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Tondela (4-3), em encontro referente à 9.ª jornada da Liga 2020/21. Declarações na conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão:

«Tornámos o jogo estranho. Quando a concentração competitiva não está no máximo, arrisca-se a momentos como o primeiro golo do Tondela. Em termos ofensivos, foi dos jogos em que produzimos mais, tivemos muitas ocasiões para fazer golos claros e não fomos eficazes. Defensivamente, tivemos momentos que não me agradaram nada. Já falei com os jogadores, não é normal uma equipa que tinha feito apenas seis golos marcar três no Dragão, ainda por cima não é a primeira vez que acontece aqui. Pode ser interessante para os adeptos que vêm o jogo, mas para os treinadores não é nada interessante.»

Sobre a reta final do jogo: «Decidi mexer na equipa porque jogando de três em três dias temos necessariamente de refrescar, mas na primeira abordagem na segunda parte o Tondela faz o 4-3. Depois num ressalto, numa bola parada, pode surgir um dissabor, como podia ter surgido já perto do fim, num lance bem desenhado. Ou seja, podíamos não ter vencido um jogo em que podíamos ter marcado muitos golos, ter uma diferença de golos bastante grande, talvez a maior da época. A concentração tem de estar sempre no máximo.»



Pepe mais perto do regresso? «Ainda vamos ter de esperar mais algum tempo para o Pepe voltar à competição.»



13 golos sofridos na Liga: «Normalmente, a equipa campeã é a equipa que sofre menos golos, eu tenho experiência nisso. Tão importante como marcar é não sofrer. Mas isso não tem nada a ver com ser mais ofensivo ou defensivo. Nestes três anos, fomos duas vezes a equipa que fez mais golos.»



O que falhou no jogo? «Entrámos muito bem no jogo. Naquilo que foi a dinâmica, não a eficácia, foi dos jogos mais produtivos. Estávamos a tornar o jogo fácil e foi desse pensamento que os jogadores tiveram que tudo mudou, penso eu.»



O ciclo intenso de jogos: «É uma sequência incrível de jogos até final de dezembro, temos de estar atentos à condição física dos jogadores, mas isso faz parte, é o nosso trabalho. Temos um plantel com soluções.»