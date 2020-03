O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou esta sexta-feira que a nota artística, o espetáculo dado em campo, «conta» para aquilo que é o jogo. Depois de ter considerado, após a vitória ante o Santa Clara, nos Açores, que foi um jogo «por vezes não tão espetacular», Conceição sublinhou na antevisão ao duelo com o Rio Ave a forma como os azuis e brancos chegaram aos golos em Ponta Delgada.

«Conta, depois de estarmos a ganhar 2-0 conta sempre», começou por dizer, comparando depois «a bola que bate no poste e entra» e a que «sai», para falar da crítica feita aos momentos dos clubes. «Temos de estar habituados a essa forma de estar, faz parte», disse.

«O jogar bem, já o disse muitas vezes, não é sinónimo de não gostar de nota artística, mas está associada ao resultado do jogo. No jogo do Santa Clara, futebol jogado, o Santa Clara não criou uma ocasião e é uma equipa que cria dificuldades aos adversários. Já tivemos as provas dos nossos rivais nos Açores. Fomos sempre, ao longo do jogo, podendo conquistar tranquilidade com personalidade dentro de campo, é importante. A nota artística, para mim, é da forma que o Sérgio [Oliveira] bateu o livre o Marcano cabeceou, é o primeiro golo, atrair o adversário a um corredor e explorar o contrário, daí a importância da velocidade do Manafá. Tudo é importante. Se pudéssemos associar ao nosso profissionalismo a nota artística, melhor», apontou.

O FC Porto-Rio Ave joga-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.