O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube de Vizela, após o triunfo por 1-0 sobre o Vizela, na segunda jornada da Liga:

«[Apatia do FC Porto] Outras equipas também têm dias menos bons. É incontrolável por muito que os treinadores alertem - e imaginem como sou diariamente nesse sentido. Os jogadores conhecem-me bem, alguns trabalham comigo há alguns anos. Volto a frisar, temos de dar mérito pelo bom jogo do Vizela. O Álvaro, na flash, esticou-se um bocado na análise ao jogo [ao dizer que o Vizela teve mais oportunidades flagrantes], mas cada um tem a sua opinião e respeito a dele.

[Abraço intenso a Álvaro Pacheco] Foi meu adversário e simpatizo com ele, até pelo boné. Tem feito um trabalho fantástico, de forma dedicada e muito apaixonada. É uma pessoa com qualidade no seu trabalho.»