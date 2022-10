Cinco vitórias, três derrotas. Sexto lugar da Liga com 15 pontos, menos quatro que o FC Porto. O bom arranque de temporada deixa Sérgio Conceição alerta para o jogo deste sábado (18h00), da 9.ª jornada da Liga.



«Não ligo a estatísticas nem a históricos. Os jogos são diferentes, as próprias equipas vivem momentos diferentes. O que passou, passou. O Portimonense está a fazer o seu melhor arranque de sempre na Liga. Vamos olhar para o coletivo do Portimonense e dentro desse coletivo, perceber que há jogadores com qualidade individual e que fazem do Portimonense uma equipa difícil», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Linhas recuadas? Não vi o Portimonense dessa forma. Vi uma equipa a tentar ir buscar o adversário o mais alto possível, mesmo em Alvalade. Vejo um Portimonense muito positivo, forte nos duelos, com bastantes referências individuais e agressividade o que pode dificultar a nossa tarefa se não tivermos inteligência para desmontar a sua forma de defender. Podemos ter dificuldades contra uma equipa que está a fazer um excelente início de época caso não tenhamos as nossas características bases presentes», elogiou ainda.



Imediatamente após a paragem para os compromissos das seleções, os dragões venceram dois jogos de grau de dificuldade elevado: contra o Sp. Braga (4-1) e Bayer Leverkusen (2-0). No regresso ao campeonato, num encontro menos mediático, será que a equipa vai alterar o rendimento recente?



«Não há desconforto nenhum. O jogo contra o Club Brugge, por exemplo, era um jogo em que a motivação teoricamente estaria mais elevada e fizemos um jogo mau. Trabalhamos em cima desses diferentes momentos da equipa e dos jogos para corrigir e para que não volte a acontecer o que aconteceu: jogos menos conseguidos em que perdemos pontos importantes», respondeu.



O Portimonense-FC Porto, da 9.ª jornada da Liga, joga-se este sábado, às 18h00.