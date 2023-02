Será Sérgio Conceição um dos melhores ou o melhor treinador português da atualidade? Tal como em Alvalade, o treinador disse que os elogios eram «música» para os seus ouvidos recusou considerar-se o melhor, lembrando, por exemplo, o palmarés de José Mourinho.



«Isso é música para os meus ouvidos, vocês querem-me enganar, não querem? Vocês vêm para aqui para me enganar. É para amanhã escorregar contra o Rio Ave? Não vou escorregar. Um treinador é a cara de muita gente que trabalha com ele. Temos mais responsabilidade quando acontece alguma coisa de negativo. Sou eu que levo umas pedradas (risos). Não é importante. Onde está a régua para medir a qualidade do treinador? Estou aqui há alguns, ganhei alguns títulos. Tenho tido algum sucesso. Se sou o melhor ou não, o que irei dizer ao pé de um José Mourinho? Amanhã vou defrontar o melhor treinador da II Liga [do ano passado], o Freire, que tem feito um excelente trabalho no Rio Ave. Vamos ver quem é melhor. Lembro-me quando cheguei aqui tinha semanalmente um exame. Foram exames, estou há seis anos em exames, e hei de continuar, se quiser ser treinador. Se não vou acabar e vou para Coimbra para a beira dos meus animaizinhos lá na quinta», atirou, em conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Rio Ave.



As questões acerca do tema prosseguiram e foram lembrados os elogios de Pepe. Conceição confessou ter ficado «honrado» pelas palavras a si dirigidas por um dos seus jogadores e sublinhou que tem de «continuar a ganhar» para lhe darem valor.



Tenho de continuar a ganhar. Continuam depois a não dar valor, mas, naquilo que eu sou, tenho de continuar a ganhar. Se isso me desse pontos... Não digo a opinião do Pepe, porque a opinião dos meus jogadores é muito importante para mim. Mas a opinião que anda dentro do futebol... Pode-me espicaçar um bocadinho mais e ficar ainda com mais vontade de ganhar, mas não é importante. A dos meus jogadores sim, fico extremamente honrado, e vindo do jogador que é. Já disse mais do que uma vez que o Pepe é mais do que um jogador Mas se isso me desse pontos, era uma maravilha. Se amanhã me desse três pontos, é que era. Aí tinha, semana a semana ou de três em três dias, uma pessoa a falar bem de mim, mas não é assim», atirou.



Sérgio Conceição levantou o véu e explicou algum dos "segredos" da forma como trabalha.



«O que o Pepe diz é ter uma linguagem simples e toda a linguagem de balneário e o que se quer para o jogo, potenciar os jogadores inviidualmente e definir o que queremos, é simples. Basta ser claro. Comecei no FC Porto a partir de um 4-4-2 e fomos mudando ao longo dos tempos e explicam porquê, qual era o trabalho de cada e perceber que jogador pode trabalhar em diferentes posições por estar a prepará-lo para algo. No fundo, é ser claro com eles e trabalhar em cima disso. Se é teórico e em campo não se trabalha a teoria, a bota não bate com a perdigota. Ser interventivo no treino, sabemos o que temos de explorar e o que temos de fazer, mas depois eles não perceberem... no fundo é trabalhar e ser apaixonado pelo que se faz. Os resultados é o que ditam se sou melhor ou pior. (...) Só com jogadores com mentalidade que vamos ajudando a crescer é que podem juntar outras coisas, nomeadamente as questões mais táticas. Tem de haver um misto de inteligência de perceber o que se pede e humildade de aceitar um rigor que não é fácil. E há quem não consiga. Infelizmente já tive alguns que não conseguiram. Agradeço ao clube por estes seis anos de algum sucesso», concluiu.





O FC Porto recebe, às 20h30 deste sábado, o Rio Ave, numa partida da 21.ª jornada da Liga.